publié le 16/07/2018 à 05:03

La fête a battu son plein dans toute la France dimanche 15 juillet. Certains n'ont pas hésité à donner de la voix pour célébrer la victoire des Bleus contre la Croatie et le deuxième titre de champions du monde qui l'accompagne. Ce lundi 16 juillet risque d'être plus compliqué pour de nombreuses personnes qui pourraient se réveiller avec la voix cassée.



Les cris lors du match, les chants qui ont suivi et simplement le bonheur de se retrouver dans une ambiance de folie ont peut-être eu raison de vos cordes vocales. Vous avez mal et ne pouvez plus articuler trois mots ? Pas de panique, avec un peu de repos des gestes adaptés, votre voix sera vite de retour.Les cordes vocales sont fragiles et, si l'extinction de voix est bénigne, elle ne doit pas non plus être prise à la légère. En sollicitant trop vos cordes vocales durant votre extinction de voix, vous risquez de les abîmer définitivement.

Pas d'aliments trop acides, sucrés ou salés

La première chose à faire est donc de vous reposer et de dormir correctement, afin d'assurer un véritable répit à vos cordes vocales. Les fumeurs devront bien sûr éviter la cigarette au maximum et la remplacer par des chewing-gums ou des pastilles pour la gorge. Même s'il fait chaud, couvrir votre gorge avec un foulard vous permettra de protéger encore un peu plus votre voix.

Vous devrez également faire attention à ce que vous mangerez pendant les deux ou trois prochains jours. Évitez au maximum les aliments trop acides, trop sucrés ou trop salés et privilégiez les bouillons. Du côté des boissons, les tisanes vont devenir vos meilleures alliées mais attention, il faut les boire à une température tiède. Vous pouvez également boire du lait chaud avec du miel et beaucoup d'eau en général.