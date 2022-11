Fast-food : une étude alerte sur la qualité des menus enfants, devenus plus gras en 10 ans

Une grande enquête, publiée lundi 28 novembre, met en cause le contenu des menus pour enfants proposés par les grandes enseignes de restauration rapide en France. L'étude menée par l'association nationale de consommateurs et usagers CLCV, a passé au crible une grande partie des géants du secteur : McDonald's, Burger King, Quick, KFC, Subway et Brioche Dorée. Toutes ces chaînes, à l'exception de Brioche Dorée, vendent des menus enfants.

"On a voulu s'intéresser à la composition nutritionnelle de ces menus proposés aux enfants mais aussi aux adolescents", explique Lisa Faulet, responsable scientifique et alimentation de l'association CLCV. Le contenu de ces produits a ensuite été comparé aux "apports recommandés par les autorités" sanitaires, ajoute Lisa Faulet. Enfin, les résultats de quatre des enseignes ont été mis en parallèle avec ceux obtenus dans les mêmes restaurants en 2010.

Et le verdict n'a rien de positif. Au contraire, Lisa Faulet note que la qualité nutritionnelle a plutôt "tendance à se dégrader", à l'exception des "menus light", nuance-t-elle. Toutefois, le choix des enfants n'irait pas, non plus, dans le bon sens. Car, pour profiter des meilleures offres de ces restaurants en termes sanitaires, il faudrait s'en tenir à des choix raisonnables : "Si on choisit la portion de fruits plutôt qu'un dessert sucré, une portion de tomates cerises plutôt que des frites et de l'eau plutôt qu'un soda", énumère la responsable scientifique. Or, ces options ne sont pas les préférées des enfants, "pour qui le fast-food rime plutôt avec un dessert sucré et un soda", précise Lisa Faulet.

Comme solution, la responsable recommande la modération et de se faire plaisir, sans multiplier les visites au fast-food. Prendre des quantités raisonnables, et non les "menus XL" proposés par certaines enseignes, serait également indispensable pour préserver sa santé : "Jusqu'à 1.800 calories pour un seul menu, c'est quasiment 80% des apports recommandés en une seule journée pour un adulte", rappelle Lisa Faulet.

Nutri-score et calories, des informations négligées

Quant au nutri-score, le barème nutritionnel censé figurer sur chaque produit et renseigner le consommateur, son application laisse encore à désirer. "On s'est rendus compte que l'information est très peu visible au moment de la commande, en fait, elle est quasiment inexistante", remarque encore la représentante du CLCV. Des indications que les enseignes telles que McDo ou KFC mettent peu en avant, préférant les afficher discrètement sur leur site, plutôt qu'à côté de leurs produits, en magasin, déplore Lisa Faulet.

Parmi les restaurants épinglés par l'association, il en est un qui se démarque par sa négligence : O'Tacos, la chaîne spécialisée dans les "tacos" français. Et pour cause, aucune information sur les calories contenues dans les sandwichs n'a été rendue publique.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info