Face à une nouvelle épidémie d'anthrax, quels risques pour les humains ?

publié le 21/08/2018 à 12:38

La fièvre charbonneuse est de retour dans les élevages. Dans le département des Hautes-Alpes, plus de 50 animaux - ovins, bovins et équidés - sont morts au cours de l'été. 28 fermes au moins sont concernées. Il s'agit de la plus importante épidémie de ce type survenue en France depuis près de 20 ans.



Transmise par des spores qui peuvent rester inactives pendant des dizaines d'années dans le sol, la fièvre charbonneuse (appelée "anthrax" en anglais) entraîne le décès rapide des animaux, souvent en moins de 24 heures. La maladie se soigne par antibiotiques, mais le vaccin est le moyen le plus efficace pour l'empêcher de s'étendre.

"C'est une bactérie qui se trouve dans le sol", explique le Dr Christine Ortmans, responsable du service de veille et de sécurité sanitaire à l'agence de santé de la région PACA au micro de RTL. "C'est pour cela que ce sont les ruminants qui sont les plus contaminés : en broutant l'herbe, ils lèchent un peu de poussière de sol".

Un traitement préventif en cas d'exposition directe

Cette bactérie est transmissible à l'Homme. Mais selon le médecin, il n'y a pas d'inquiétude à avoir : "Pour le grand public qui se promène et voit la vache de loin, il n'y a aucun risque, même si elle est malade", rassure-t-elle.



Pour qu'un humain soit contaminé par l'Anthrax, il faudrait qu'il soit exposé à un nombre élevé de bactéries. "Seules les personnes qui ont des contacts rapprochés avec des animaux malades", comme les vétérinaires ou les éleveurs et qui n'auraient pas pris suffisamment de précautions (gants, vêtements de protection) se voient administrer "un traitement préventif", explique le Dr Ortmans.



Chez l'humain, la fièvre charbonneuse se déclare dans la plupart des cas sous une forme cutanée. Cette forme, rarement mortelle, se soigne généralement bien avec des antibiotiques. Elle connaît aussi une variante gastro-intestinale ainsi qu'une autre dite "par inhalation", beaucoup plus rare mais aussi plus grave.