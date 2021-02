Europe : pourquoi sommes-nous si lent à vacciner ?

publié le 11/02/2021 à 16:49

Mercredi 10 février, la Présidente de la Commission européenne a reconnu devant les eurodéputés des erreurs. Les couacs se multiplient depuis quelques semaines et la vaccination semble gagner en lenteur.

On se souvient de Mauricette la première vaccinée française fin décembre, on était alors tout sourire. 2 milliards de doses étaient préachetées pour 450 millions d'Européens. Il y avait de la marge, mais cela a vite dérapé. Astra Zeneca, puis Moderna ont réduit leurs livraisons. L'Allemagne, elle, a essayé de commander des vaccins de son côté avant qu’Angela Merkel ne se ravise.

On a aussi eu droit à des contrats avec les laboratoires qualifiés d'opaque et pour terminer la boulette. La Commission Européenne qui envisage de réintroduire une frontière entre la République d'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord, pour que nos vaccins ne soient pas injectés dans les biceps des Britanniques. Un incident diplomatique avec l'Irlande du Nord, avant un retour en arrière. Ursula Van der Leyen est mise au pilori, "sa gestion est une honte" s'insurge même le vice-chancelier allemand.

Comment en sommes-nous arrivés là ?

On peut parler de deux erreurs fondamentales. Tout d’abord, un retard à l'allumage et pas assez d'argent mis sur la table. L'Union Européenne a été très lente à négocier avec les laboratoires. Les États-Unis ont été les premiers à dégainer : Donald Trump a reçu à la Maison Blanche les patrons pharmaceutiques dès le mois de mars 2020.

Deux mois plus tard, il mettait 100 milliards de dollars sur la table. Au Royaume Uni, c’est la même chose : AstraZeneca a signé avec les Britanniques trois mois avant les Européens. Les Anglais sont donc prioritaires dans les livraisons.



Bruxelles et les 27, eux, n'ont investi d'abord qu'un peu moins de 3 milliards d'euros dans l'escarcelle pharmaceutique. Et là où certains pays passaient 15 jours pour conclure un contrat, nous avons mis plusieurs mois. Moderna, par exemple, a signé avec nous le 25 novembre dernier après avoir eu les premiers contacts avec Bruxelles au printemps.

Cette stratégie européenne est-elle si déplorable ?

Cela a pris du temps, mais il est vrai que ces négociations ont permis d'acheter moins cher et avec des clauses de responsabilité qui ne dédouanent pas les laboratoires en cas d'effets secondaires. Il est surtout vrai qu'il fallait commander à 27, imaginez si nous avions des doses et pas nos voisins italiens, ce qu'on aurait entendu.

Les 27 ont eu du mal à s'organiser mais restent unis et, finalement dans un temps assez court, on a créé une Europe de la Santé qui n'existait pas auparavant.

Les 27 ont-ils appris de leurs erreurs ?

Thierry Breton, commissaire européen et ancien industriel vient de prendre les rênes de notre task Force. Il connaît les soucis d'approvisionnement, de matière première, et mercredi 10 février la présidente de la Commission Européenne a promis que les nouveaux vaccins seraient étudiés et autorisés plus rapidement.