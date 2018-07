Être végétarien protège-t-il le coeur à coup sûr ?

publié le 08/07/2018 à 08:07

Lorsque l'on discute avec des végétariens au sujet de leurs motivations, s'ils mettent en avant le respect de la planète et de l'environnement, il s'agit surtout d'une question de santé. Une étude américaine d'un groupe de chercheurs de l'université de Harvard montre cependant qu'être végétarien n'est pas forcément sain, notamment au niveau du coeur.



Si vous êtes végétarien mais que vous passez votre temps à manger, par exemple, des frites, on ne peut pas dire que vous êtes dans un régime vraiment sain. On s'est aperçu qu'être végétarien, techniquement, ce n'est pas si simple que cela. Pour être bien équilibré et ne pas avoir de carences en vitamines, en oligo-éléments, tout en évitant de se gaver de gâteaux ou de frites, c'est un équilibre difficile à trouver.

La conclusion de l'étude est que l'adhésion à un régime végétarien sain est associée à un risque cardiaque réduit de 25%. À l'inverse, un régime végétarien "malsain" suppose un risque plus élevé de 32%. Être végétarien ne suffit donc pas à s'assurer que son coeur est protégé, il faut faire attention à la façon dont on est végétarien.