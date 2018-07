Est-ce si difficile de mieux manger ?

publié le 31/10/2017 à 07:00

La santé commence dans l'assiette ! Des repas sains et équilibrés ont de réels bienfaits sur le corps mais aussi sur notre environnement grâce à l'éco-responsabilité (empreinte carbone limitée, produits locaux privilégiés...). C'est dire combien il est important de bien se nourrir ! La gastronomie française est réputée dans le monde entier mais chez soi, il n'est pas toujours facile de trouver l'équilibre entre nutrition et plaisir... Nous n'avons pas toujours le temps et l'inspiration pour cuisiner et nous laissons tenter par des plats industriels, conserves, fast-food et autres mauvaises habitudes alimentaires... Comment y remédier ? Manger mieux coûte-t-il forcément plus cher ? Quels conseils et astuces simples appliquer pour s'alimenter sainement en régalant nos papilles ?

Invités

- Florent Guhl : directeur de l'Agence Bio

- François Pasteau : chef du restaurant l'Epi Dupin et chroniqueur dans RTL Petit Matin

- Ariane Grumbach : diététicienne-nutritionniste, auteure de "La gourmandise ne fait pas grossir", éditions Carnets Nord



La gourmandise ne fait pas grossir

