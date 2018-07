Enfance : l'exposition aux écrans ne serait pas si nocive, selon des experts

publié le 29/11/2017 à 10:40

Non, les écrans ne sont pas mauvais pour les petits. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Télérama. L'hebdomadaire publie cette semaine un grand dossier sur ce débat aussi vieux que la télévision et donne la parole, c'est assez rare pour le souligner, à un certain nombre d'experts plutôt dubitatifs à l'égard de ceux qui réclament l'interdiction pure et simple de la télé, des smartphones et tablettes pour les plus jeunes. Franck Ramus, directeur de recherche au CNRS l'assure : "Il n'y aucune raison de penser que les écrans puissent empêcher un cerveau de se développer. Et d'ajouter : "On sait bien que les enfants élevés dans un placard ne se développent pas normalement et on n'incrimine pour autant pas l'exposition aux placards".



Propos volontairement provocants, mais il n'est pas le seul. Télérama raconte ainsi cette passe d'armes en janvier dernier en Angleterre. En réaction à une lettre ouverte au gouvernement britannique de spécialistes de l'enfance qui réclamaient des recommandations officielles en matière d'usage des écrans, plus de 80 chercheurs ont pris la plume pour dénoncer "une panique morale" dénuée de tout fondement scientifique. "On sait, explique Franck Remus, qu'il y a une corrélation entre le temps passé devant la télévision et divers indices du développement intellectuel, mais d'autres facteurs entrent en jeu : le niveau d'éducation des parents, les revenus de la famille, les interactions parent enfant."

Bref tout n'est qu'une question de dosage. D'autant que les écrans peuvent avoir du bon. Télérama, mais aussi Le Monde des ados évoquent ce mercredi matin le boom de la littérature jeunesse sur Internet. Désormais c'est sur "wattpad", "booknode" ou "livraddict" que les plus jeunes lisent. 60 millions de visiteurs chaque mois dans le monde pour Wattpad, une application créée en 2006 par deux amis canadiens qui permet à chacun de lire, mais aussi d'écrire des textes.

Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire

À la une de vos quotidiens, le déplacement d'Emmanuel Macron en Afrique. Le Président a réussi son pari si l'on en croit la presse française. Le Parisien évoque "un discours de rupture avec la Françafrique." Le Figaro salue un discours réussi, direct et rénové.

"En affirmant qu'il n'y a plus de politique africaine de la France, Emmanuel Macron a été clair" écrit Patrice Chabanet du Journal de la Haute-Marne. "La politique africaine de la France c'est fini. Bye bye la Françafrique..."



Une satisfaction à nuancer toutefois. Les éditorialistes dans leur ensemble regrettent l'absence de mesures concrètes. À l'image de Laurent Joffrin dans Libération . "S'il a fait la différence sur la forme, écrit il sur le fond, la rupture est moindre". Pour Laurent Bodin de L'Alsace, "il faudra plus qu'un bon discours pour faire oublier la Françafrique et restaurer des relations apaisées avec une partie de l'Afrique en colère".

Mise au point

Le Canard enchainé lui fait ce matin une petite mise au point. Après la sortie du livre de Patrick Stefanini l'ancien directeur de campagne de François Fillon, l'hebdomadaire satirique s'agace de voir resurgir le débat autour de "Fillon savait" sur ce complot qui aurait été fomenté par Le Canard. "En réalité, explique le journal, quand François Fillon dit qu'il n'a pas été interrogé avant Noël il joue sur les mots". Le Canard enchaîné à l'époque ne sait rien de l'emploi de Pénélope Fillon à la Revue des deux Mondes. En revanche il a commencé son enquête sur les comptes de celui qui est alors candidat. Après des échanges de courrier avec ceux qui sont en charge de sa communication, il faudra attendre le 13 janvier, après Noël donc, pour que le Canard enchaîné, alerté par une petite mention dans les déclarations du candidat à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, demande des explications concernant les revenus du couple. "C'est la première fois écrit le canard, que François Fillon, n'en déplaise à Patrick Stefanini est interrogé directement sur l'argent touché par sa femme." La suite, on la connait.

Saad Hariri "en danger de mort"

Paris Match publie un grand entretien avec Saad Hariri. "Je suis toujours en danger de mort" déclare le Premier ministre libanais. "J'ai beaucoup d'ennemis explique -t-il, les extrémistes et le régime syrien. Ce dernier a prononcé une peine de mort dans leur pays". Paris Match qui, dans un tout autre registre, relève une anecdote qui m'avait échappée : les confidences de Laura Smet dans une interview accordée au magazine Femina. L'actrice raconte comment son père, Johnny Hallyday l'a initié très tôt à l'une de ses passions, les films d'horreur. "Oui, j’ai été élevée avec 'Ça' de Stephen King, ou 'Chucky la poupée de sang', que mon père m’avait offerte" raconte-t-elle. C’était mignon, car il pensait que ça allait m’endurcir, alors que je réveillais ma mère à 3 heures du matin parce que j’avais envie de faire pipi et j’avais peur que la poupée me saute dessus !" on y revient : les écrans oui, mais attention tout de même !