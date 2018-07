Embrasser est-il aussi important que faire l'amour ?

publié le 29/09/2016 à 07:00

Qui ne se souvient pas du baiser mythique de Leonardo Dicaprio et Kate Winslet à l'avant du paquebot dans Titanic, de celui de Jean Gabin et Michèle Morgan dans Quai des Brumes ou encore des deux héros de Brokeback Mountain ? Le baiser sur la bouche se décline sous différentes formes : le furtif, le langoureux, le volé, le gourmand... Synonyme de l'attirance, du désir et/ou de l'amour éprouvé entre deux personnes (il est d'ailleurs pour 97% des femmes âgées de 35 à 49 ans un atout de séduction - sondage beweetch.fr), il est également le prélude à une étreinte sexuelle... Quelle est l'importance du baiser dans un couple ? Signifie-t-il plus qu'on ne le pense ? Que se passe-t-il en nous quand nous embrassons notre partenaire ?

Nos invitées

> Frédérique Hédon, médecin sexologue et psychothérapeute de couple ; livre : rebondir après un chagrin d'amour (Larousse), Les secrets du charisme (Larousse)



Rebondir après un chagrin d'amour (Larousse)

> Serge Stoléru, chercheur à l'INSERM (hôpital Paul-Brousse à Villejuif) et psychiatre ; livre : un cerveau nommé désir (Odile Jacob)

Un cerveau nommé désir (Odile Jacob)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr ou ici.Vous pouvez laisser vos coordonnées et votre message sur RTL.fr