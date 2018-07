publié le 29/08/2017 à 11:42

C'est une maladie irréversible qui touche près de 900.000 personnes en France. La maladie d'Alzheimer pourrait bientôt être détectée grâce à la rétine des patients et ce, avant les premiers symptômes comme la distraction et la perte de mémoire. Selon les chercheurs du Cedars-Sinai medical center de Los Angeles à l'origine de l'étude, les yeux "ouvrent une fenêtre directe pour la surveillance des maladies du cerveau".



La méthode utilisée par les scientifiques américains s'appuie sur l'hypothèse que les plaques amyloïdes - présentes en grande quantité dans le cerveau des malades d'Alzheimer - apparaissent dans la rétine avant de s'attaquer plus tard au cerveau. Une hypothèse vérifiée lors d'études précédemment réalisées sur les rétines de souris puis les rétines de malades humains, après leur mort.

Une start-up pour tester la détection de la maladie

Pour l'étude publiée à la mi-août dans le journal scientifique JCI Insight, dix patients vivants atteints de la maladie d'Alzheimer ont dans un premier temps été comparés à six patients témoins du même âge. Puis 23 patients décédés ont été comparés à 14 individus non malades, toujours du même âge.

Dans les deux cas, les chercheurs ont administré aux individus observés de la curcumine, une substance fluorescente qui a mis en évidence les plaques amyloïdes lors de l'examen de leur rétine. Le résultat de cette première expérience est sans appel : les plaques amyloïdes sont 4,7 fois plus abondantes dans la rétine des malades que dans celle des témoins.



Les chercheurs à l'origine de l'étude en sont persuadés : cette technique peu coûteuse va révolutionner le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Ils ont d'ores-et-déjà créé une start-up appelée "Neurovision Imaging", rapporte le magazine Sciences et Avenir. L'entreprise teste actuellement sa nouvelle méthode de diagnostic aux États-Unis sur des patients aussi bien que des personnes saines. Mais la détection de la maladie reste encore soumise à un obstacle : aucun traitement n'est encore disponible pour guérir les malades d'Alzheimer.