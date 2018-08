Des raies dangereuses se rapprochent des côtes françaises

publié le 03/08/2018 à 17:57

Soyez prudent sur les plages du Sud-Est. Plus de 20 raies potentiellement dangereuses ont été signalées sur la côte méditerranéenne, a-t-on appris vendredi 3 août, auprès du Groupement phocéen d'étude des requins.



"J'ai jamais reçu autant d'appels en trois jours. La présence de ces raies aussi près des côtes est anormal", alerte Nicolas Ziani, biologiste et fondateur de l'association spécialisée dans l'étude des requins et des raies. "Elles ont été signalées par des baigneurs au Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), à Marseille et dans ses environs, à Saint-Mandrier sur Mer et Cogolin (Var) ou encore en Corse", précise le chercheur.

Ces raies femelles, les "pastenagues violettes", vivent normalement au large. Mais "ces raies qui mettent bas en été sont stimulées par la hausse des températures et viennent en bord de côte où elles viennent chercher une eau encore plus chaude", explique le scientifique.



Ces raies ont une envergure de 80 à 90 centimètres, et sont dotées d'un à trois puissants aiguillons sur la queue. "Elles ne sont sont pas des espèces agressives, mais peuvent piquer si elles se sentent en danger et diffuser un venin neurotoxique", prévient le biologiste. Il ne faut donc surtout pas toucher ces animaux marins.



Si la piqûre n'est pas mortelle chez l'adulte, elle peut provoquer des troubles neurologiques graves (paralysies), prévient-il.