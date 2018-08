Dès 50 ans, anticipez les risques de chutes grâce au sport

publié le 19/08/2018 à 08:30

À 50 ans, on peut vivre une seconde jeunesse. À condition de ne pas se laisser aller. Alors que le nombre de centenaires augmente, il est important d'anticiper les soucis physiques de la vieillesse en pratiquant un minimum d’activité physique dès la barre des cinquante années atteinte. C'est bien connu, l'exercice quotidien éloigne le médecin .





Le docteur Saldmann conseille de pratiquer au minimum trente minutes de marche par jour. La perte du capital musculaire accroît les risques de chute, on se déplace plus difficilement et on fatigue plus vite. Malheureusement, beaucoup de sujets âgés décèdent des suites de chutes. À 50 ans, on perd 2% de muscle par an, précise le docteur.

Le cerveau lui aussi a besoin d'exercice. Alors qu'on pensait que le stock de neurones était fixe, c'est faux. On peut à tout moment fabriquer des nouveaux neurones, en faisant des activités jamais faîtes auparavant. Idéal pendant les vacances.