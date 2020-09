Ventilateur, climatiseur... Comment se rafraîchir en pleine épidémie ?

publié le 16/09/2020 à 17:29

Depuis le début de la semaine, une vague de chaleur touche la France, avec des températures qui approchent parfois les 35 degrés. Si les températures devraient se rafraîchir d'ici la fin de la semaine, il faut bien prendre son mal en patience et s'en accommoder en attendant.

À l'intérieur de la maison, il est parfois difficile de rafraîchir la température. D'autant plus qu'en cette période d'épidémie, il ne faut pas s'y prendre n'importe comment, au risque d'augmenter les risques de contamination.



Le ventilateur par exemple n'est pas forcément une bonne idée. On peut l'utiliser quand on est seul chez soi, mais dès lors qu'il y a plusieurs personnes dans la pièce, le ventilateur risque de projeter des gouttelettes contaminées. Comme l'expliquait sur RTL en juillet Karine Lacombe, cheffe du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, le ventilateur est donc "complètement contre-indiqué dans les pièces où il y a plusieurs personnes".

La clé : le renouvellement de l'air

On peut en revanche utiliser un climatiseur, à condition de ne pas le faire n'importe comment. Il faut bien penser à nettoyer le climatiseur, et à utiliser des filtres avec une bonne performance sanitaire, comme les filtres HEPA, conseille le ministère de la Santé.

La ventilation mécanique (VMC) peut aussi aider à rafraîchir son logement. Comme pour le climatiseur, il faut utiliser des filtres et entretenir l'installation. Il faut toutefois éviter le mode recyclage de l'air, ou au moins le réduire au maximum, selon les autorités sanitaires. Face à la chaleur, on peut aussi utiliser un brumisateur pour se rafraîchir.

Vous l'aurez compris, pour rafraîchir une pièce en période d'épidémie, la clé est le renouvellement de l'air, afin d'éviter les contaminations. Quel que soit le dispositif utilisé pour rafraîchir une pièce, le ministère de la Santé conseille d'ouvrir les fenêtres au moins 10 à 15 minutes deux fois par jour. Dans ce contexte, fermer fenêtres et volets toute la journée pour refroidir une pièce peut donc être déconseillé, surtout si plusieurs personnes circulent dans la maison.