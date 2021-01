publié le 07/01/2021 à 14:11

Alors qu'une quinzaine de départements sont déjà en couvre-feu dès 18 heures, Guillaume Rozier, le fondateur du site Covid Tracker, fait le point sur la géographie de l'épidémie en France. Le virus circule de façon intense sur l'ensemble du territoire car tous les départements dépassent le seuil d'alerte en incidence qui est de 54 cas par semaine pour 100.000 habitants.

Selon Guillaume Rozier, "en métropole, tous les départements dépassent ce seuil d'alerte, sauf un département, le Finistère, qui est juste en dessous du seuil d'alerte". Environ une trentaine de départements dépasse le seuil d'alerte renforcé de 154 cas par semaine, et une dizaine de départements dépasse le seuil d'alerte maximale, défini par le gouvernement en septembre dernier qui est de 250 cas par semaine pour 100.000 habitants.

Pourquoi le virus circule plus à l'Est ?

Le virus circule de façon intense sur la partie Est du pays notamment dans le Nord-Est et le Sud-Est. "On n'a pas d'explication, ça dépend probablement de nombreux facteurs parmi lesquels il y a la météo, les comportements individuels et peut-être le froid", indique Guillaume Rozier. Il y a surement d'autres facteurs qui ne sont pas encore connus à l'heure actuelle.

Y a-t-il une augmentation des cas dû aux fêtes de Noël ?

25.000 nouveaux cas ont été enregistrés le mercredi 6 janvier. Une augmentation du nombre de cas a été observée depuis quelques jours, mais il faut rester prudent car le nombre de cas détectés est brouillé par les tests massifs effectués avant Noël. Beaucoup de personnes se sont fait tester juste avant Noël et cela a fait augmenter le nombre de cas.

Le nombre de cas s'est ensuite écroulé juste après Noël car les gens ont arrêté de se faire tester. Depuis, le nombre de cas augmente et "on ne sait pas encore si c'est un rattrapage de cet écroulement là ou si c'est une augmentation réelle de l'activité du virus", indique Guillaume Rozier.

Les prochains jours vont être déterminants

Si on observe le taux de positivité qui représente la proportion des tests positifs, ce taux s'est écroulé à la suite du "testing massif". Parmi les personnes qui se sont fait tester, beaucoup étaient négatives, donc le taux de positivité a baissé et a depuis retrouvé un niveau qu'il avait lors du plateau de la première quinzaine de décembre.

Mais pour l'instant il n'est pas monté au-dessus de ce niveau là, donc les prochains jours vont être déterminants. Car s'il augmente au-dessus du plateau de la première quinzaine de décembre, alors ça signifiera que les fêtes de fin d'année auraient eu un impact sur la circulation du virus. Mais si ce taux de positivité se stabilise dans les prochains jours, ça voudra dire que le virus circule de façon intense mais constante par rapport à la période qui précède les fêtes de fin d'année.

Selon Guillaume Rozier, on aura une vision "un peu plus claire d'ici quelques jours" de la conséquence des fêtes de fin d'année. Il sera possible de donner un bilan ferme dans une ou deux semaines, lorsqu'il sera possible d'observer l'impact des fêtes sur les admissions à l'hôpital et en réanimation.