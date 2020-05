Coronavirus : "On est moins inquiet mais on reste vigilant", affirme la professeure Karine Lacombe

Face aux annonces d'Édouard Philippe, on peut avoir l'impression que l'épidémie est terminée, mais, pour l'infectiologue Karine Lacombe, c'est "une vision trop optimiste des choses".

Invitée sur RTL, la cheffe de service à l'hôpital Saint-Antoine à Paris se montre vigilante face à l'avancée du virus. "L'épidémie n'est pas du tout terminée, en particulier en Île-de-France, à Mayotte et en Guyane où il y a encore des indicateurs qui montrent que le virus circule", explique-t-elle, "on est moins préoccupé, mais on est vigilant".

Selon elle, les annonces du Premier ministre sont "raisonnables" : "Aujourd'hui, on va pouvoir faire en sorte d'identifier les clusters de de retrouver une liberté de mouvement, qui va avec la liberté tout court", dit-elle. Mais la professeure affirme "continuer de découvrir tous les jours des nouveaux aspects de la maladie". "On reste vigilant, on est beaucoup moins inquiet, ça n'a aucune commune mesure avec le début de l'épidémie mais il faut rester vigilant", répète-t-elle.