publié le 25/03/2020 à 09:45

Il est important de rappelez que chaque fois que vous sortez de votre domicile, vous augmentez le risque d’importer le virus à la maison dès lors que vous y revenez. Il suffit que le virus se trouve sur l’emballage des yaourts ou le paquet de biscuits et vous êtes marron. Car vous savez très bien comment ça se passe quand vous revenez des courses. Vous allez à la cuisine et vous posez le sac de courses. Et vous le posez où, le sac ? Généralement sur la table de la cuisine, ou sur le plan de travail. Bref, à un endroit où, ensuite, vous allez mettre vos plats, vos couverts, vos mains, un endroit où vous allez préparer vos repas...



Ce n’est pas l'aliment lui-même qui peut être contaminé. Vos bananes ou vos tomates n’ont rien à se reprocher. En revanche, il peut très bien y avoir, sur leur peau, un peu de coronavirus qui ne serait pas arrivé là par hasard mais tout simplement parce qu’avant que vous achetiez les bananes et les tomates en question, une personne infectée aura très bien pu les toucher avant de les reposer sur l’étalage… Objectivement, le risque n’est pas immense, mais il n’est pas nul.

Ne pas toucher à ses courses pendant 24 heures

La première chose à faire, c’est de se laver les mains quand on revient à la maison. Ça, c’est LE geste incontournable dès qu’on va faire un tour à l’extérieur, que ce soit pour les courses ou pour autre chose. La deuxième chose à faire, c’est de s’empresser… de ne rien faire ! Je m’explique : quand vous rentrez à la maison avec vos courses, mettez au frais ce qui doit y aller (comme le beurre, le fromage ou le lait) mais laissez le reste dans le panier. Pendant 24 heures, vous n’y touchez pas.

On sait que sur les surfaces internes, le virus peut rester 24 heures, peut-être plus, peut-être moins, mais disons que c’est une bonne sécurité. En tout cas, cette mesure s’impose pour tout ce qui ne va pas au réfrigérateur, à commencer par le papier toilette, les conserves, les paquets de biscuits, les tablettes de chocolat et tous les produits de ce genre.

Troisième chose : les fruits. N’hésitez à les laver à l’eau et au savon. Et, si c’est possible, évitez d’en manger la peau, même si elle contient parfois plein de vitamines, je pense par exemple à la pomme. Quatrième et dernière chose, pensez à éplucher systématiquement vos légumes.

Mettre le pain au four divise par 10.000 le risque de contamination

Parfois, fruits et légumes sont vendus dans des emballages plastifiées. Cela protège les aliments, en revanche, ce qui n’est pas protégé, c’est l’emballage. Donc avec ce genre de produit, quand vous arrivez à la maison, vous enlevez le plastique et comme vous aurez touché le plastique, vous vous lavez les mains !







Le pain, lui, ne peut pas être lavé à l'eau et au savon. Le truc imparable avec le pain, c’est de le mettre au four avant de vous mettre à table. L’Agence nationale de sécurité alimentaire dit que si vous laissez un produit alimentaire pendant 4 minutes au four à 63 degrés, vous divisez le risque de contamination par 10.000. Ça laisse quand même un peu de marge.



Mais ce qui importe au plus haut point, quand vous allez acheter votre pain, c’est de pousser la porte de la boulangerie avec l’épaule, le pied, le coude, le genou, les fesses, ce que vous voulez mais pas la main. Parce que la main, c’est avec ça que vous attrapez le pain.