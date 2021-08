Après le décès récent d'un nouveau-né positif au coronavirus, de nombreux médecins appellent les femmes enceintes à se faire vacciner contre la Covid-19. Robert Cohen, professeur pédiatre infectiologue à Créteil était l'invité de RTL ce mardi 24 août 2021.

Pour lui, les femmes enceintes doivent indiscutablement se faire vacciner, peu importe l'avancé de la grossesse. "On avait une petite réticence, comme pour tous les vaccins pendant le premier trimestre. (ndlr : réticence pour le vaccin au début de la grossesse) Les études montrent qu'il n'y a même plus cette restriction là. Elles doivent être protégées comme les autres, mieux que les autres. Et jusqu'à l'accouchement, une dose ce sera toujours mieux que rien. Ça les protège bien et surtout, ça protège aussi leur bébé."

Le consensus des études internationales vont dans le même sens concernant la vaccination pour les femmes enceintes. Celles-ci peuvent donc se faire vacciner et ce, jusqu'à l'accouchement. Mais si le plus tôt possible est le mieux. "On considère que l'idéal, c'est le deuxième trimestre, mais ça peut être plus tôt. Mais si elles n'ont pas été vaccinées, il faut absolument qu'elles aillent se faire vacciner parce que le variant Delta est très contagieux."