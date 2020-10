Coronavirus : "Il faut protéger un peu son esprit", soutient le Pr Lejoyeux

publié le 23/10/2020 à 13:37

En ce temps de crise sanitaire, et alors que le couvre-feu a été étendu, on peut trouver des solutions pour rester optimiste. Le professeur Michel Lejoyeux, chef de service de psychiatrie et d'addictologie à l'Hôpital Bichat, "partage cette inquiétude considérable" vis-à-vis du virus, mais il invite à "protéger un peu son esprit", en plus de respecter les essentiels gestes barrières.

Le psychiatre propose dans son livre Les 4 temps de la renaissance (éditions Jean-Claude Lattès) des petits gestes "validés sur le plan médical et sur le plan biologique" pour rester optimiste. Les 4 temps font référence à la conjugaison : avec un passé "qui continue à nous faire peur", un présent "dont on n'arrive pas à profiter" et un futur incertain, il assure qu'il faut déguster le gérondif, "le temps de l'instant présent".

Michel Lejoyeux assure qu'on peut aller mieux en profitant d'une certaine nostalgie, en s'entourant de "souvenirs d'avant la pandémie", mais aussi en laissant son esprit vagabonder ou en intégrant de nouvelles choses dans notre quotidien.

"Je ne propose pas de miracle", assure le psychiatre. Seulement, en cette période où la santé est si importante dans nos vies, de "s'occuper aussi de son esprit".