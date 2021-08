Coronavirus en Tunisie : le point sur la situation

C'est l'un des pays au monde avec le pire taux de mortalité lié au coronavirus. Depuis des mois, la Tunisie tente, tant bien que mal, de lutter contre la crise sanitaire. En retard dans sa campagne de vaccination, le pays a été frappé de plein fouet par le variant Delta, qui a fait doubler le nombre de morts qui dépasse à présent la barre des 20.000.

En raison de la gravité de la situation en Tunisie, de nombreux dons de vaccins contre la Covid-19 ont été envoyés vers le pays ces dernières semaines. La Tunisie espère maintenant vacciner environ 50% de la population d'ici à la mi-octobre.

Alors que le pays a réussi à obtenir plus de six millions de doses, une campagne de vaccination intense a été organisée lors d'une journée "portes ouvertes" le dimanche 8 août. Cette opération, à l'initiative du Président Kais Saied, a permis de faire vacciner 551 008 personnes de plus de 40 ans dans 335 centres de vaccination, selon le ministère de la Santé.

Le président tunisien au contrôle

Ce pic épidémique meurtrier avait provoqué la colère des tunisiens, en raison de "l'incompétence" de l'ancien gouvernement, qui avait notamment coûté la place au ministre de la Santé. C'est dans ce contexte que Kais Saied s'est octroyé les pleins pouvoirs le 25 juillet dernier.

Le chef de l'État tunisien a depuis créé une cellule de crise pour gérer la pandémie, supervisée par un militaire de haut rang. "En 15 jours, plus de six millions de doses ont été fournies et, dans les prochains jours, plus de deux millions de doses sont attendues puis encore quatre millions supplémentaires", déclarait le président tunisien dans une vidéo diffusée par la présidence, jeudi 5 août.

Des mesures mises en place

Au vu de la situation critique dans le pays, des mesures avaient été mises en place le 26 juillet dernier, avant d'être renfoncées le 1e août. Désormais, un couvre-feu de 22 heures à 5 heures est en vigueur sur l'intégralité du territoire. Les cafés et restaurants, eux ferment leurs portes dès 19 heures.



Par ailleurs, toutes les manifestations publiques sont interdites. Les contrôles concernant l'application des protocoles sanitaires dans les transports, les espaces publics et les commerces, sont eux aussi, renforcés.