Coronavirus en Israël : confinement prolongé pour la troisième fois

Le confinement en Israël ne s'est pas terminé à minuit ce lundi, comme cela était prévu. Le gouvernement a décidé de prolonger de cinq jours les mesures de restrictions, ont annoncé le bureau du Premier ministre et le ministère de la Santé dans un communiqué commun.

Malgré une intense campagne de vaccination, le nombre de nouveaux cas est toujours à la hausse. Ainsi, les autorités israéliennes ont décidé, pour la troisième fois, de rallongé le confinement imposé à la population depuis le 27 décembre, le troisième dans le pays depuis le début de l'épidémie. Les ministres israéliens se sont donc mis d'accord pour maintenir le confinement jusqu'à vendredi 7 heures.

Le gouvernement se réunira de nouveau mercredi prochain pour réexaminer la situation et envisager un nouveau prolongement, précise le communiqué. De plus, en raison de nouvelles violations du confinement, l'amende pour les commerces et écoles qui braveraient les mesures de restrictions a doublé et passe ainsi de 5.000 à 10.000 shekels, soit 2.500 euros.

Déjà un tiers de la population israélienne vaccinée

L'État hébreu a été vif et efficace sur la vaccination. En effet, depuis un mois, le pays a vacciné plus de trois millions d'Israéliens, a annoncé le ministère de la Santé. Israël s'est engagé à partager ses données sur les effets de cette immunisation au géant Pfizer en contrepartie de la livraison rapide de vaccins.

Malgré cette campagne qui a permis de vacciner un tiers de la population, le pays a enregistré un peu plus de 3.500 cas de contamination ces dernières 24 heures. En outre, le ministre de l'Intérieur Arié Dery a également prolongé de deux jours la fermeture des passages frontaliers avec la Jordanie et l'Égypte, annoncée mercredi dernier. Les vols internationaux sont pour leur part suspendus depuis le 26 janvier et le resteront. L'aéroport international Ben Gourion restera fermé une semaine supplémentaire, a également décidé le gouvernement.

Toutefois, malgré ces mesures sanitaires strictes, le mois de janvier est le plus meurtrier en Israël, avec plus de 1.000 personnes décédée du virus sur les plus de 4.700 décès dénombrés depuis mars. À l'heure actuelle, Israël a officiellement enregistré 643.006 cas dont 4.786 morts.