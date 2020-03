Coronavirus : dans certaines école, il n'y a pas de savon

publié le 10/03/2020 à 16:16

Difficile de ne plus se faire la bise, d’arrêter de se serrer la main ou de prendre le réflexe de se laver les mains. Encore faut-il que cela soit possible. Dans les écoles de certaines, il n’y avait jusqu’ici pas de savon, ce qui peut paraître aberrant. C’était le cas à Marseille : la situation s'est améliorée, mais tout n’est pas encore réglé.



Dans l’école maternelle de sa fille, en centre-ville, Cécile a enfin vu du savon être livré hier matin. Malgré tout, pour lutter contre la propagation du coronavirus, elle estime que le compte n’y est pas. Elle dénonce notamment qu'il n'y a pas d'eau chaude "et on sait que se laver les mains à l’eau chaude fait partie des préconisations".

Elle estime également que les équipements appropriés manquent : "On a des essuie-mains qui sont des serviettes-éponges : si on récupère le virus du copain sur la serviette, ça ne sert pas à grand-chose !". Cécile espère que "des essuie-mains à usage unique" soient délivrés pour "être jetés à chaque fois qu’un enfant l’utilise" et ainsi éviter toute contamination.

Des consignes et des protocoles précis attendus

Nicolas, instituteur dans les quartiers nord, constate, quant à lui, que les enfants n’ont même pas de serviette-éponge, c’est le pantalon ou le papier toilette. Il pointe également le manque d’information : le professeur demande des consignes claires et des protocoles précis.



"Il faudrait peut-être entrer dans une sorte de recette avec des choses très précises : le nettoyage des portes, l’usage du matériel collectif et individuel des élèves, combien de nettoyages faut-il effectuer, quelles sont les zones les plus sensibles pour la transmission du virus ... Et ça on ne l’a pas, on l’attend !", déplore-t-il.

Après avoir livré le savon, la mairie a indiqué de son côté, avoir passé en urgence un marché public pour pouvoir fournir les écoles en essuie-mains jetables.