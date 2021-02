AstraZeneca : "un vaccin sûr et efficace" selon Olivier Nataf

publié le 18/02/2021 à 09:54

Le vaccin AstraZeneca est le dernier en date à avoir été autorisé en France. A son sujet, on dit parfois qu'il est "mal né" : manque de données sur son efficacité sur les plus de 65 ans, erreurs de dosages pendant les essais... Olivier Nataf, président AstraZeneca France, défend toutefois la formule mise au point par son laboratoire.

"On sait que nous avons un vaccin sûr", soutient-il. En effet, pour l'heure, aucun effet indésirable grave n'a été recensé. Il s'agirait surtout pour le président d'AstraZeneca France d'un "vaccin efficace" face aux formes de Covid-19 les plus graves, aux hospitalisations et aux décès.

Pour une efficacité optimale, les deux injections doivent être espacées de 3 mois. "C'est un vaccin qui va être utile parce que son utilisation est simple", assure Olivier Nataf.