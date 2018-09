publié le 09/09/2018 à 08:09

Bélier

Avec Vénus en Scorpion, le 1er décan risque d'être un peu, voire très revendicatif. Vous estimerez avoir droit à plus d'attention et vous ne lâcherez pas prise. C'est surtout ces jours-ci que cela se passe car Vénus, à peine entrée en Scorpion, s'oppose à Uranus, une configuration qui est justement en rapport avec ce à quoi vous pensez avoir droit, ce dont vous croyez pouvoir bénéficier. Mais si vous vous y prenez bien, si vous vous montrez habile et peu exigeant, vous aurez ce que vous désirez.

Taureau

C'est un peu la crise pour certains natifs d'avril, mais ce n'est que la répétition d'une crise plus ancienne qui vous voir refuser un inéluctable changement. Il se peut cependant, qu'à un moment ou à un autre vous changiez d'avis, c'est ce que vous pourriez faire de mieux, mais évidemment cela dépend de la situation et je n'ai pas votre thème personnel pour en juger. 2ème décan, la nouvelle Lune vous est très favorable sur le plan amical, ou sur celui des projets en cours.

Gémeaux

2ème décan, cette nouvelle Lune en Vierge vous impose une loi à laquelle vous ne comprenez rien. On vous dirige de manière autoritaire et l'autorité vous rebute. Vous y êtes même parfois allergique et vous réagissez d'une manière qui ne peut que déplaire à la personne que vous avez en face de vous. Et si vous avez des problèmes pour garder un travail, ou même en trouver un, c'est peut-être à cause de ce rapport négatif que vous avez avec toute forme d'autorité.

Cancer

Vous êtes bien servi, et par la nouvelle Lune et par Vénus ! Mais seulement si vous êtes du 1er décan. Et c'est normal, vu ce que Saturne vous a infligé cette année. Toutes ces prises de tête, toutes ces vexations, bref vous n'avez pas été gâté, mais Vénus va vous chouchouter longuement 1er décan. Pour l'instant, elle restera en phase avec vous jusqu'au 31 octobre, puis elle retournera en Balance pour revenir chez votre ami Scorpion et vous combler à partir du 2 décembre.

Lion

Cette Vénus du Scorpion n'est pas amicale, natif de juillet, elle réveille ce qui vous tourmente depuis des mois et vous incite à prendre une décision trop hâtive. Or, toute décision prise sous le coup de l'émotion n'est pas une bonne décision, vous le savez. Laissez passer quelques jours et vous serez moins dans les remous uraniens. Votre couple peut être en question, comme en mai ou en août, ou alors c'est du côté du boulot que vous avez eu de mauvaises surprises.

Vierge

Cette lunaison dans votre signe est opposée à Neptune et si vous êtes né ces jours-ci, elle remet en lumière un problème de dépendance ou une relation toxique. Nous en avons souvent parlé, ce n'est pas facile à vivre car il y a mille manières d'être dépendant ou de vivre une relation toxique. Quoi qu'il en soit, les transits de Neptune sont longs et on met un temps fou à prendre conscience qu'on s'est trompé sur une personne ou sur une situation.

Balance

L'important pour vous, c'est l'entrée de Vénus en Scorpion, ce qui peut autant accentuer votre demande affective que vos besoins financiers, souvent importants. Il vous arrive d'être dépensier, par périodes, et Vénus en Scorpion n'arrangera pas les choses ; mais comme vous n'y serez sensible que deux ou trois jours à peine, cela limitera " la casse ". Néanmoins, essayez de ne pas vous laisser manipuler par vos désirs, ne dépensez que si cela s'avère vraiment utile. 1er décan jusqu'au 29.

Scorpion

Vénus s'installe dans votre signe pour une longue période, elle va stationner dans votre 1er décan, qui a décidément bien des surprises cette année. En amour aussi. Cela dit, ne nous emballons pas car tout dépend de votre thème de naissance et il est possible que l'opposition de Vénus avec Uranus crée de fortes tensions. Et là, vous répéterez un schéma que vous connaissez bien et qui peut être négatif. Mais si vous êtes de la fin du décan ((30 octobre au 3 novembre) cette conjoncture est top pour vos amours ou pour votre argent !

Sagittaire

La nouvelle Lune opposée à Neptune gêne votre 2ème décan pour des raisons que vous ne connaissez pas. Mais vous pourriez avoir enfin une prise de conscience. Né après le 5 décembre et avant le 12, vous recevez cette dissonance de Neptune depuis trop longtemps pour que vous n'ayez pas compris ce qui sous-tend votre situation, une situation que vous ne parvenez pas à stabiliser, dans le domaine professionnel pour les uns, dans la vie privée pour les autres.

Capricorne

La nouvelle Lune, tout comme l'arrivée de Vénus en Scorpion vous sont favorables, surtout la nouvelle Lune qui vous donne plus d'espace pour vous développer. Là, il s'agit du 2ème décan qui reçoit aussi un bon aspect de Neptune dont nous avons souvent parlé. C'est dans le domaine des relations avec les proches et de la communication que cela se passe : vous êtes plus ouvert et plus indulgent avec les autres. Quant à Vénus, elle va vous valoir un coup de main inattendu (1er décan).

Verseau

Vénus en Scorpion va arranger bien des choses, mais pas pour le moment si vous êtes du début du signe ; vous risquez de devoir gérer une sorte d'affront. Vous avez déjà avalé quelques couleuvres et le problème c'est que Vénus se trouve de nouveau opposée à Uranus et qu'il pourrait y avoir un retournement de situation (né entre le 20 et le 25). Pour le reste du 1er décan, Vénus va longuement stationner à la fin du 1er décan du Scorpion et vous aidera à améliorer votre sort ou à apprécier davantage ce que vous faites.

Poissons

Vous serez sensible à cette nouvelle Lune, 2ème décan car tout en accentuant une forme de confusion, elle vous invite à voir ce que vous vous refusez à voir. C'est-à-dire le problème que Neptune vous cause depuis des années et qui est lié, nous l'avons vu, à une question de dépendance, que ce soit au sein d'une relation ou de votre rapport à la nourriture, à l'alcool, etc. 1er décan, de bons influx de Vénus et d'Uranus pourraient jouer un rôle dans une rencontre due au hasard ou à des amis.