Comment surmonter un moment douloureux et atteindre la résilience ?

publié le 26/08/2018 à 07:59

La résilience, c'est être capable, face aux circonstances qui sont difficiles, de trouver l'angle à chaque fois pour rebondir. Quel que soit l'événement, un décès ou une séparation, on s'aperçoit aujourd'hui que le stress n'est pas important. Pour Frédéric Saldmann, "ce qui compte, c'est notre réaction au stress". Face à un même événement, un sujet va être très stressé, pas bien du tout, et l'autre pas du tout. "C'est donc notre lecture des choses qui compte et l'interprétation qu'on va en faire", insiste le docteur.



Le rire est par exemple très important dans la gestion des angoisses. "Si on commence à rire des choses qui arrivent, en prenant de la distance, cela permet de libérer des hormones du bonheur qui nous soignent. Plus on rit, plus on est en bonne santé", assure Frédéric Saldmann. Ainsi, à chaque fois que l'on est confronté à un problème, il faut parvenir à trouver l'angle qui peut au moins vous faire sourire.

Il n'y aurait rien dans le négatif pouvant apporter du positif. "En France, on est le pays du monde où on consomme le plus d’anxiolytiques, d'antidépresseurs et de somnifères. Il faut donc plutôt avoir une démarche pour voir les choses autrement, plutôt que de prendre des médicaments", conclut le docteur Saldmann.