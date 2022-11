Comment savoir si son immeuble présente un risque d’effondrement ?

À Lille, l'effondrement de deux immeubles le 12 novembre, et le risque de chute pour un troisième, a marqué les esprits. Outre la responsabilité du bailleur, chaque locataire et propriétaire peut surveiller l'état actuel de son logement. Les fissures sont les indices principaux mais d'autres éléments constituent des symptômes alarmants.

Si vous observez des fissures "dans toutes les trois dimensions, à savoir : horizontales, verticales ou transversales" et "quand les grandeurs de ces fissures deviennent plus larges et plus profondes" contactez immédiatement les autorités compétentes, explique le site assurances-habitation. Si "le bâtiment semble pencher d’un côté" ou que "les portes et les fenêtres ne ferment plus correctement", cela représente un signal d'urgence, précise l'assureur.

L'accumulation localisée d'humidité sur les murs ou les plafonds fragilise les fondations et peuvent être une des causes d'effondrement. Un immeuble fragile va souvent produire des bruits étranges, "comme des bruits de craquement ressentis à l’auscultation d’un mur". Tous ces symptômes sont à prendre en considération afin de limiter les risques d'un accident potentiellement mortels.

