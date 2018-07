Comment réussir une focaccia olives et tomates séchées sans gluten

publié le 31/05/2017 à 10:50

Voici une recette sans gluten facile et rapide de focaccia tendre, dorée et agrémentée d’olives noires et de tomates séchées pour un air d’Italie.



La farine de maïs est riche en vitamines B1, B2, B3, B5 et B9. Elle est également riche en fer, phosphore, magnésium, manganèse, et en cuivre. Naturellement sans gluten, la farine de maïs, doit, pour les personnes atteintes de la maladie cœliaques, être choisie avec le logo “certifiée sans gluten“ car c’est une farine qui est souvent manutentionnée avec le blé et cela pose un problème de contamination croisée. La farine de maïs apporte à cette focaccia une vraie saveur et une superbe couleur dorée. L’eau gazeuse permet à la pâte de mieux lever, d’être aérée et tendre.

La poudre de lait instantanée remplace le lactosérium qu’ajoute souvent les boulangers pour un pain tendre et moelleux.

une focaccia olives et tomates séchées sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

INGRÉDIENTS :

90 g de farine de maïs

80 g de farine de riz

75 g de fécule de pomme de terre

1 cuillère à soupe (7 g) de poudre de lait instantané

1 cuillère à café de poudre à lever

¼ de cuillère à café de bicarbonate

1 cuillère à café de gomme xanthane

½ cuillère à café de sel fin

1 œuf entier

1 blanc d’œuf, battu à la fourchette pour le glaçage

20 cl d’eau gazeuse

1 cuillère à café de vinaigre de cidre

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

10 g de romarin (frais si possible, sinon séché)

70 g d’olives noir dénoyautées, coupés en petits morceaux

35 g de tomates séchées, coupées en petits morceaux

Préparation :

Préchauffer le four à 205°C. Préparer une plaque de cuisson recouverte d’une feuille de papier cuisson.



1. Dans un saladier, mélanger les ingrédients secs : les farines, fécule, lait en poudre, poudre à lever, bicarbonate, gomme xanthane et sel.

2. Dans un grand bol, mélanger ensemble les ingrédients humides: battre l’œuf à la fourchette, puis ajouter l’eau gazeuse, le vinaigre, l’huile d’olive, le romarin, et enfin les tomates séchées.

3. Verser les ingrédients humides dans le saladier des ingrédients secs et mélanger à l’aide d’une spatule en silicone jusqu’à formation d’une pâte homogène. Ajouter alors les olives et mélanger avec la spatule.

4. Verser délicatement la pâte sur le papier cuisson et former à l’aide de la spatule en silicone une forme d’ovale. Délicatement, badigeonner au pinceau à pâtisserie le blanc d’œuf battu pour glacer le dessus, sans oublier les bords.

6. Faire cuire environ 25 à 30 minutes selon le four, jusqu’à obtenir une belle couleur doré.



Laisser tiédir et servir en petits cubes pour l'apéritifs ou accompagné de pulpes de tomates, tapenades et autre “anti-pastis" italiens

