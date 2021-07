Comment réduire notre exposition aux métaux lourds ?

Des résultats alarmants. Santé publique France a publié de nouvelles données sur l'exposition aux métaux lourds par la population français à partir de prélèvements biologiques (urines, sang et cheveux) sur une population âgée de 6 à 74 ans, entre avril 2014 et mars 2016.

L'étude montre que les substances recherchées (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, nickel, mercure...) étaient présentes dans 97% à 100% des échantillons, avec des valeurs supérieures aux limites sanitaires pour l'arsenic et la cadmium. Chez l'humain, tant les adultes que les enfants, les métaux lourds peuvent être à l'origine de cancers et de maladies chroniques du rein et du cœur.

Santé publique France esquisse des pistes pour réduire la contamination humaine. La principale clé est de varier son alimentation. Ainsi, la consommation de produits de la mer, notamment les plus gras (saumon, thon...) accroît l'exposition aux métaux lourds dont particulièrement l'arsenic mais aussi le chrome ou le cuivre le chrome ou le cuivre. Il est donc recommandé de réduire sa consommation de produits de la mer à deux fois par semaine, de varier les espèces et les lieux de pêches.

Le tabagisme est un facteur important d'exposition au cadmium. Santé publique France invite donc à freiner sa consommation de tabac. Du côté des enfants, "la consommation de céréales au petit-déjeuner" augmenterait de façon significative l'imprégnation au cadmium, en raison des engrais phosphatés et de la consommation quotidienne de ces produits, indique l'agence nationale.