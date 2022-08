Au retour des vacances d'été, pour de nombreuses personnes, il est important d'avoir un teint hâlé et un bronzage persistant. Il existe quelques solutions pour prolonger votre bronzage et votre bonne mine avant l'arrivée de l'automne, puis de l'hiver. Tout d'abord, il est important de bien s'hydrater la peau.

Mettre de la crème hydratante permet à votre peau de ne pas être trop sèche mais également de maintenir son bronzage. L'hydratation de votre peau doit demeurer une préoccupation quotidienne, si vous souhaitez garder la teint ensoleillé. La peau est un organe et c'est le plus lourd et le plus étendu du corps humain, il est donc fastidieux de bien s'en occuper. Il faut idéalement ne négliger aucune partie de son corps, des fesses aux épaules en passant par les cuisses, les bras et les pieds. Il est également important de boire beaucoup d'eau.

L'idéal pour préserver sa mine et son teint est d'anticiper la sous-nutrition et la sécheresse de la peau. Attention de ne pas choisir n'importe quelles crèmes, les plus chères ne sont pas forcément les plus efficaces. Évidemment, nettoyez bien votre peau avant d'y appliquer de la crème. Pour le visage, deux nettoyages à l'eau sont nécessaires quotidiennement. C'est la zone de votre corps la plus exposée aux agressions extérieures, pouvant ruiner votre bronzage.

