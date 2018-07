Comment ne plus manquer de confiance en soi ? 1

publié le 27/10/2016 à 07:00

« Je suis nul(le) », « Je n'y arriverai jamais », « Les autres sont meilleur(e)s que moi »... En se dévalorisant, les personnes qui manquent de confiance en elles se sous-estiment, ont tendance à s'auto-censurer et, par conséquent, se saboter elles-mêmes par crainte de l'échec. Une faible estime de soi peut empêcher un réel épanouissement personnel et professionnel. En effet, la peur de ne pas être à la hauteur et l'anxiété qui en découle prennent le dessus... Pourquoi sommes-nous parfois notre propre ennemi ? Comment réussir à croire en soi ?

Nos invitées

> Isabelle Taubes, journaliste à Psychologies Magazine

Psychologies Magazine

> Clotilde Poivilliers, thérapeute, coach psycho-corporel et enseignante en shiatsu quantique. Livre : J’arrête de me trouver nul(le) ! (Eyrolles)

J'arrête de me trouver nul(le) ! (Eyrolles)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).