Comment lutter contre la fatigue visuelle ?

Ordinateurs, smartphones, tablettes…On passe de plus en plus de temps devant nos écrans. Une récente étude réalisée par un fournisseur de réseau privé dans 4 pays européens montre qu’en France, les adultes se connectent en moyenne 56 heures par semaine à Internet. Ils passent plus de temps sur la Toile qu’à dormir.



Alors nous sommes nombreux à avoir les yeux qui fatiguent, rougissent, picotent... Si l’on faisait plus de 50 heures de jogging par semaine, nos jambes auraient de sacrées courbatures, eh bien, nos yeux aussi donnent des signes de faiblesse quand on les oblige à regarder nos écrans plusieurs heures par jour ! Pour fixer longtemps le même objet, les muscles oculaires doivent rester contractés pour maintenir la position et c’est ce qui entraîne la fatigue.

Un bon moyen d’atténuer la fatigue oculaire, c’est de faire des pauses. Au moins 10 minutes toutes les deux heures. On en profite pour se lever, faire quelques pas, au passage, c’est aussi bon pour le dos et la santé en général. La bonne posture est celle que l’on ne maintient pas trop longtemps. Il faut penser aussi à cligner des yeux. Devant son écran, on a tendance à moins le faire. Cela permet de bien distribuer le film lacrymal et d’avoir les yeux moins secs. On peut aussi s’équiper de larmes artificielles ou de sérum physiologique si la gêne persiste, et qu’on a les yeux qui piquent.

Les lumières anti-lumière bleue vraiment efficaces ?

Et que penser des lunettes anti-lumière bleue ? C'est devenu l’accessoire à la mode. Il s’en vend de plus en plus. Et si on doit porter des verres correcteurs, les opticiens proposent maintenant de les traiter contre la lumière bleue. Certaines personnes disent qu’avec ces lunettes filtrantes, elles ressentent moins de fatigue visuelle, mais les scientifiques se montrent plus prudents. Les études récentes sont peu convaincantes, avec des résultats mitigés.



L’Académie américaine d’ophtalmologie ne recommande pas de lunettes anti-lumière bleue pour soulager l’inconfort visuel. Selon elle, les problèmes dont les gens se plaignent sont simplement causés par la surutilisation des appareils numériques.



Attention à l'éclairage de la pièce

Il faut surtout adopter une distance suffisante : au moins 50 cm de l'écran pour un ordinateur portable et 80 cm pour un ordinateur de bureau. Autre chose importante : on fait attention à l’éclairage de la pièce dans laquelle on se trouve et on évite les trop forts contrastes. La pire des situations, c’est de regarder son téléphone portable le soir dans le noir, même s’il est équipé du mode "nuit" qui permet de baisser la luminosité et de réduire la lumière bleue.



La meilleure chose à faire une ou deux heures avant de se coucher, c’est vraiment d’essayer de ranger son portable et sa tablette car les écrans affectent aussi le sommeil pour différentes raisons. Et pas seulement à cause de la lumière bleue, qui retarde l’endormissement.





Si malgré tout cela, on a toujours les yeux qui tirent, on n’hésite pas à prendre rendez-vous chez son ophtalmo pour faire contrôler sa vue. Un défaut visuel qui n’est pas bien corrigé peut, en effet, provoquer une fatigue visuelle.