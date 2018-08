Comment entretenir sa mémoire pendant les vacances

publié le 25/08/2018 à 08:00

C'est les vacances, mais c'est aussi l'occasion d'entretenir sa mémoire en faisant travailler son cerveau. "C'est une très bonne période pour revenir de vacances avec une mémoire infaillible", précis le docteur Saldmann. Il juge qu'il ne faut pas paniquer quand on oublie des choses car il n'est pas possible de "tout entasser dans le cerveau".



Un mécanisme très bien fait puisque c'est "comme un disque dur qui libère de l'espace". Ainsi, "on oublie pour permettre de stocker d'autres choses", précise Frédéric Saldmann. Un travail de tri est opéré par notre cerveau, surtout la nuit. "Donc quand on a un bon sommeil, on mémorise mieux". Quand on dort bien, on se réveille avec les idées claires car on a éliminé ce qui ne sert à rien pour retenir l'essentiel.

Pour travailler sa mémoire, il faut associer des noms avec des images un peu fortes. "Par exemple, si vous souhaitez retenir une liste de commissions, vous pouvez disposer mentalement un kilo de farine qui va exploser sur la porte d'entrée de votre appartement, une bouteille de lait qui fuit sur un meuble de l'entrée ou une boîte d’œufs que l'on casse sur la première marche de l'escalier", énumère le docteur Saldmann.

Cela active dans le cerveau une zone que l'on appelle le système limbique qui fait relier une émotion à une mémorisation. Ces entraînements permettent d'améliorer la mémoire.