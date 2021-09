Comment bien respirer pour être en forme ?

En moyenne, une personne inspire et expire 25.000 fois durant une journée. Si on n'y fait pas forcément attention, la manière dont on respire a pourtant une incidence sur notre forme physique et mentale. Elle influence également notre humeur, notre niveau de stress, de vigilance et, les sportifs le savent bien, nos performances physiques. Pour se sentir bien, il est donc important de respirer correctement.



Pour bien respirer, il faut commencer par inspirer par le nez, plus physiologique, et non par la bouche, qui est réservé à l'effort. Respirer par le nez présente de nombreux avantages, notamment parce que les poils de nos narines ne sont pas là par hasard. Ils ont en effet pour mission de réchauffer et d'humidifier l'air avant qu'il n'arrive dans les poumons. Ils servent aussi de filtre en retenant les particules polluantes ou responsables d'allergies, mais aussi les microbes. L'exposition à une infection respiratoire est ainsi moins importante.

Autre raison de respirer par le nez : la protection des dents. Respirer par la bouche assèche la muqueuse buccale, freinant la production de salive, le désinfectant naturel de la bouche qui neutralise l'acidité buccale et protège ainsi des caries.

S'entraîner à respirer correctement

La respiration abdominale est aussi une bonne chose, car elle permet de respirer plus profondément. Plus ample que la respiration thoracique, superficielle et rapide, celle-ci permet aux poumons d'absorber davantage d'oxygène : le système nerveux se calme, la pression artérielle baisse et le rythme cardiaque ralentit. Résultat, l'esprit est plus clair, plus détendu et les émotions sont mieux contrôlées.

Il s'agit également d'une respiration naturelle, que les enfants et les animaux pratiquent spontanément. Les adultes ont tendance à la perdre, mais il est possible de la retrouver en s'entraînant. Concrètement, pour respirer à fond, on ne bombe pas le torse, on gonfle le ventre. Cela permet au diaphragme de descendre et de faire entrer plus d'air dans les poumons. À l'inverse, quand on expire, le diaphragme remonte vers la poitrine et le ventre se vide.

Vous pouvez essayer cet exercice pratique. En respirant par la bouche, vous vous apercevrez que la cage thoracique va se gonfler et non l'abdomen. En inspirant par le nez, vous constaterez que le ventre va davantage gonfler. Conclusion : pour avoir une respiration efficace, on respire par le nez et on ne rentre pas le ventre.