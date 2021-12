Comme Dalí ou Edison : comment réussir votre micro sieste ?

Elle est fréquemment utilisée par les politiques, les sportifs, mais aussi par les artistes. La micro-sieste est reconnue pour ses vertus apaisantes, mais encore très peu pour son apport créatif. Pourtant, si vous exploitez cette fine frontière entre le sommeil et l'éveil vous pourrait devenir hyper-créatif.

C'est le constat avancé par les chercheurs de l’Inserm et de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière, à Paris. Leurs travaux ont été publiés dans Sciences Advances. Cette technique consiste à faire "presque" une sieste, c'est-à-dire une sieste sans sommeil. Pour mener l'enquête, Franceinfo explique que les chercheurs ont fait plancher des volontaires sur un problème arithmétique complexe.

Puis ils ont proposé à certains de faire une pause soit sans sieste, soit assis dans le noir en faisant une sieste, soit en allant jusqu'à la somnolence. Ce dernier groupe devait tenir une bouteille d'eau dans la main et dès que la bouteille tombe au sol cela signifiait que leur corps était endormi. À ce moment-là, les participants devaient retourner travailler sur le problème. Résultat ? C'est ce dernier groupe qui a le mieux réussi l'exercice.

Comment cela s'explique ?

Cette première phase de sommeil joint une perte du contrôle des pensées à une forme de lucidité. Ce mélange aboutit à une forme de créativité inédite. Votre cerveau associe ainsi des idées originales à des faits réels. C’est ce que les chercheurs appellent le "moment eureka". Thomas Edison et Salvador Dalí étaient d'ailleurs déjà convaincus que l’endormissement était propice à la créativité nous rappelle Ouest-France.Somnoler leur permettre alors d'avoir des idées neuves.

Comment la faire ?

"D'abord, il faut trouver où faire votre micro-sieste" explique Juliette Dumas au micro de RTL. Celle-ci nous indique alors les différents lieux à envisager lorsque l'on se trouve au bureau : "Profitez de la pause déjeuner quand l'open-space se vide et que tout est calme." À la maison, Juliette Dumas nous conseille de s'installer confortablement dans un fauteuil. À savoir que la micro-sieste marche aussi dans les transports en commun si l'on a une place assise.

"Ensuite, fermez les yeux. Détendez-vous. Relâchez les tensions les plus tenaces, surtout dans les épaules et la nuque" nous suggère-t-elle. Petit à petit la respiration se ralentit et s'apaise. "Il n'y a qu'une seule contrainte : programmez un réveil entre 1 minute et 20 minutes maximum" précise Juliette Dumas. En effet, après 20 minutes, le sommeil devient beaucoup trop profond et le réveil sera compliqué. D'ailleurs, au réveil : "N'hésitez pas à bien vous étirer". Avec un sommeil express et ultra réparateur, la micro-sieste chasse le stress, augmente la concentration et la mémoire et même vous rendre beaucoup plus créatif.