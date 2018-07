publié le 28/02/2017 à 10:30

Le beignet de pommes est la version un peu plus saine des beignets, puisque le fruit remplace le centre de la pâte dans le beignet. Ici la farine de maïs apporte à la pâte une belle couleur dorée et un très léger goût de pop-corn. Elle peut se substituer par de la farine de millet.



Les beignets sont délicieux, et bien plus digestes, tièdes. Il suffit de les garder au chaud dans un four à température douce, recouverts d'un papier cuisson, jusqu’au moment de les servir, cela permet de les préparer à l’avance. Ils seront décorés de sucre glace au moment d'être servis.

Mais cuisiner des beignets nécessite une friture, et il faut pour cela de respecter quelques règles importantes pour la santé. Choisir une huile stable, à teneur moyenne en acide oléique : huile d’olive, l’huile de tournesol, l’huile d’arachide, ou l’huile de pépin de raisin (si cette dernière est peu réutilisée). La meilleure huile reste l’huile d’olive, mais elle n’est pas forcément adaptée en saveur aux recettes sucrées.

Célébrer Mardi Gras avec des beignets aux pommes sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Il est important de ne pas atteindre le point de fumé qui correspond au moment où l’huile dégage une fumée bleuâtre dans la poêle, aux environ de 230° Celsius. L’huile commence alors à se dégrader et ces substances deviennent cancérogènes. Si votre huile se met à fumer, mieux vaut alors la jeter et recommencer avec une nouvelle huile. Pour la friture des beignets, la température est entre 170/180°C (celle des frites de pomme de terre est de 180°C), il faut donc s’aider d’un thermomètre à confiture pour surveiller la température.

De même, il est recommandé de jeter les huiles utilisées pour la friture après 4 à 6 usages. Les huiles de noix, de lin et de sésame, qui sont pressées à froid, sont à utiliser pour apporter du goût aux aliments et vinaigrettes, mais jamais pour de la friture.

INGRÉDIENTS:

175 g de farine mix pâtisserie (à remplacer par 90g de farine de riz, 85g de fécule de maïs ou de pomme de terre, ¾ petite cuillère de gomme xanthane) + 3 cuillères à soupe de farine pour sécher les pommes avant de les tremper dans la pâte.

90 g de farine de maïs (ou de farine de millet, pour apporter une belle couleur à la pâte)

30 g de sucre de canne blond

1 cuillère à soupe de bicarbonate

1 ½ cuillère à café de sel fin

25 cl de crème fleurette, à température ambiante

1 œuf (si possible large), à température ambiante

1 cuillère à café d’extrait de vanille

170 ml d’eau à température ambiante

6 pommes pour utiliser toute la pâte (pomme à chair ferme, type Golden ou Gala)

1 litre d’huile de friture neutre (huile de pépin de raisin, colza, arachide)

sucre glace pour décorer. Option, vous pouvez également ajouter de la cannelle à la pâte.

Célébrer Mardi Gras avec des beignets aux pommes sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

PRÉPARATION:

Dans un grand saladier, mélanger ensemble les ingrédients secs : les farines, le sucre, le bicarbonate, le sel. Garder de côté.

Dans un bol, mélanger ensemble les ingrédients humides : la crème fleurette, l’œuf, l’eau et la vanille. Verser doucement les ingrédients humides dans les ingrédients secs en mélangeant avec un fouet pour éviter les grumeaux. Laisser reposer la pâte 1h à température ambiante, afin qu’elle s’épaississe légèrement.



Chauffer 1 litre d’huile à frire dans une sauteuse ou toute autre marmite à rebords. Laisser monter la température de l’huile jusqu’à 180°C (vérifier à l’aide d’un thermomètre à confiture). Pendant que l’huile chauffe, peler et retirer le centre des pommes. Couper les pommes en rondelles. Dans une assiette creuse, ajouter les 3 cuillères à soupe de farine. Passer les rondelles de pommes dans la farine pour les “sécher“, puis les tremper dans la pâte à beignet. Pour cela, il est important de s’aide d’une pince, à cause de l’huile bouillante ! Déposer directement dans l’huile et surveiller : la cuisson est très rapide, à peine 1 mn par face. Dès qu’une face est dorée, retourner le beignet pour cuire l’autre face.



Déposer les beignets sur une assiette recouverte de papier absorbant pour éliminer l’huile. Une fois toutes les rondelles devenues beignets, saupoudrer de sucre glace au moment du service.

Suivez Clem sans gluten sur :

Son site internet: http://clemsansgluten.com



sur Facebook:https://www.facebook.com/Clemsansgluten



sur Twitter : @ClemSansGluten