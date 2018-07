Canicule : "En période de forte chaleur, évitez le sport", conseille Michel Cymes

publié le 30/06/2017 à 11:23

L'été, on voit naître des vocations de sportifs qui font parfois n'importe quoi. Un peu comme s'ils tentaient de se faire pardonner onze mois de sédentarité. Mais l'été l'organisme monte vite en température si on s'agite. On peut d'ailleurs en mourir. C'est d'ailleurs arrivé récemment dans la région de Montpellier, où un policier, pourtant sportif accompli, a été pris d'un malaise définitif après un footing par 40 degrés.



Il faut donc absolument éviter le sport sous le cagnard. Même si nous ne sommes plus actuellement en période de canicule, entre midi et 16 heures passez votre tour. Prenez un bouquin, déjeunez avec vos amis, tentez la sieste. C'est beaucoup plus malin de faire du sport le matin ou en début de soirée quand le soleil s'apprête à tirer sa révérence.



Hydratez-vous plus que d'habitude

Faire du sport torse nu n'est pas non plus une bonne idée. Quand on est mobile, on ressent moins la brûlure du soleil. C'est le cas quand on court, par exemple. Sauf que le soleil balance autant d'UV que si vous étiez immobile. Sachez que la transpiration diminue les effets protecteurs de la crème solaire.

Côté vestimentaire, mettez une casquette. On voit régulièrement des gens courir tête nue sous le soleil, au risque d'attraper une bonne insolation. La visière de la casquette protège souvent visage. Habillez-vous avec des vêtements clairs, car le noir attire la chaleur et vous suez deux fois plus. Pensez aussi à vous hydrater beaucoup plus que d'habitude.