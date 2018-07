Cancer : le Docetaxel aurait fait au moins 27 morts

publié le 28/03/2017 à 22:03

Le bilan du Docetaxel est de plus en plus lourd. Alors qu'une information initiale faisait état de 7 morts liés au Docetaxel au cours de sa commercialisation en France, soit de 1996 à 2006, Le Figaro dévoile que la réunion de mardi 28 mars qui s'est tenue à l'Agence nationale du médicament a révélé au moins 27 morts liés à la prise de l'anticancéreux.



L'organisme devait présenter ce jour les résultats d'une enquête menée sur le Docetaxel et lancée en septembre. Dans le détail, on apprend que sur les 27 décès, 17 sont le résultat d'une entérocolite et que 10 sont dus à un choc septique.

Suspecté de provoquer de graves effets indésirables chez les patients qui y recourent, le Docetaxel est prescrit pour lutter contre les risques de récidive dans plusieurs cancers, notamment du sein, de la prostate ou du poumon.