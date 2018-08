publié le 10/08/2018 à 12:13

Modifier génétiquement les cellules des personnes atteintes de cancers du sang, c'est la dernière découverte médicale réalisée en matière de traitement des hémopathies malignes, révèle Le Parisien.



Ce traitement est possible grâce à la thérapie génique CAR-T cells, qui a pour principe d'"Éduquer certaines cellules immunitaires du patient, les lymphocytes T, afin qu'elles reconnaissent spécifiquement les cellules tumorales et s'attaquent à elles", explique la Ligue contre le Cancer.

Fabriquées aux États-Unis, ces cellules constituent la nouvelle révélation médicale de l'année. La spécificité de ce traitement tient dans son adaptation à chaque patient : les lymphocytes T du malade sont modifiés en laboratoire afin de les munir d'un récepteur qui luttera contre les cellules cancéreuses.

Des résultats inattendus

Il existe environ 137 types de cancers du sang et d'affections connexes. Les principaux cancers du sang sont la leucémie et le lymphome. Certains d'entre eux sont réfractaires aux traitements traditionnels, d'où la nécessité de trouver un traitement plus puissant. Chaque année, 35.000 personnes, adultes comme enfants, sont touchés par un cancer du sang. Le traitement a déjà été testé en France sur une trentaine de personnes.



Même si les CAR-T ne concerneront à terme qu'une toute petite poignée de patients, le lymphome réfractaire est le sixième cancer de France chez l'adulte. Le taux de rémission à trois ans des patients atteints d'une leucémie aiguë réfractaire au traitement est de 83% avec l'aide des CAR-T Cells, contre 15% avec un traitement classique. Des résultats inattendus.



Dans une interview au Parisien, Nicolas Boissel, responsable de l'unité d'hématologie des 15-25 ans à l'hôpital parisien Saint-Louis, explique les effets exceptionnels des CAR-T. "Il s'agit de l'avancée la plus significative dans la prise en charge de certains cancers du sang. (...) Grâce aux CAR-T, on arrive à éradiquer la tumeur chez certains patients en impasse thérapeutique, dont l'espérance de vie était de moins de six mois. Plus que prometteur, cela est révolutionnaire".

Étendre les CAR-T à d'autres cancers

Les résultats du traitement vont au-delà des espérances des scientifiques. À tel point que l'ANSM (l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) a fourni à des laboratoires (dont le suisse Novartis) des autorisations temporaires d'utilisation. Conséquence : la mise sur le marché de ce nouveau traitement révolutionnaire sera bientôt possible.



De quoi permettre aux patients d'éviter des traitements lourds. Pour Nicolas Boissel, l'évolution de la recherche au sujet des CAR-T permettront peut-être de "challenger la greffe de moelle (...) Des recherches sont en cours pour le traitement de cancers dits solides, comme les tumeurs cérébrales", indique-t-il. Selon lui, les prochaines années "seront les années CAR-T en médecine".