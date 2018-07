Bronzage : 4 conseils pour préparer sa peau à l'arrivée de l'été

publié le 29/04/2016 à 11:08

Une peau bronzée c'est avant tout une peau bien préparée. Après l'hiver où votre peau a hiverné, il faut la réveiller en douceur avec des soins et des crèmes, mais aussi une bonne alimentation. Votre peau retrouvera sa luminosité propre de la saison estivale, tout en évitant les coups de soleil. Mais, cela ne sert à rien d'enchaîner les gommages intensifs ou les litres de jus de carotte. Il suffit de stimuler votre épiderme, qui va ensuite réagir progressivement aux rayons du soleil.



Si vous avez passé votre hiver à prendre soin de votre peau, il faut continuer sur cette voie. Après une période où elle est malmenée par le froid et le manque de lumière, la peau a besoin d'attention. Pensez aussi à bien vous hydrater, c'est très important pour avoir une peau éclatante. Et qui dit soleil dit protection solaire. Choisissez donc une crème de jour avec un indice solaire de protection minimum pour commencer. Si votre peau est sujette aux coups de soleil, préférez un indice de protection plus fort. Dans tous les cas, pensez à emporter un tube de crème solaire dans votre sac.



1. Gommer en douceur

Rien de mieux qu'un gommage pour éliminer les peaux mortes et les toxines. Mais, il faut masser votre peau en douceur pour éviter les rougeurs. Des petits mouvements circulaires sur la peau humide sont recommandés pour ce gommage. Votre peau sera ainsi beaucoup plus douce et lisse. À effectuer une fois par semaine pour le visage et deux fois maximum pour le corps (si la peau n'est pas sensible).

Attention, pas d’excès sous peine d’avoir la peau rouge et vulnérable face aux rayons UV. L'été, l'exfoliation doit rester rare et toujours être suive d’une hydratation suffisante. Pour cela, choisissez le produit et la texture adaptée à votre peau et ses besoins. Cette étape n’a aucun effet protecteur mais elle permet d'hydrater son épiderme avant, pendant et après l'exposition.



2. Une bonne hydratation

On garde les réflexes de l'hiver avec des crèmes riches en agents hydratants. Surtout après un gommage qui assèche la peau après son action exfoliante. Si la peau doit être hydratée quand la température est basse, il est en de même quand elle remonte pour le printemps et l'été. Car avec la chaleur, la peau à tendance a s'assécher et les pores se dilater. Vous pouvez très bien prolonger ce moment de soin avec des soins gourmands aux parfums sucrés et fleuris.

3. Surveillez le contenu de votre assiette

Soignez le contenu de votre assiette et privilégiez une alimentation riche en bêta-carotène et en vitamines. Sans hésiter, mettez dans votre assiette des tomates, des carottes, des abricots, du melon, des brocolis, des épinards, de la citrouille, de la mangue ou encore des patates douces. Du côté des vitamines, optez pour les kiwis, les agrumes, le cassis, les framboises, les poivrons et agrémentez vos salades d’une huile d’olive de bonne qualité.



Les poissons gras et les crustacés aident la peau à se protéger des UV : le saumon, le maquereau, le hareng, les crevettes ou les huîtres sont des alliés intéressants. Pour protéger la peau, les aliments à base de zinc sont à privilégier comme les germes de blé, le foie de veau ou les œufs. Même si dans tous les cas, aucun aliment ne remplace une protection solaire adaptée à son type de peau.

4. Pourquoi ne pas tester les gélules solaires ?

Pour préparer sa peau au soleil, il est aussi possible de prendre des gélules solaires un mois avant le départ en vacances. Elles aident à obtenir un bronzage plus intense et plus durable. Pour rappel, les autobronzants n’ont aucun effet protecteur. Ces produits servent seulement à obtenir un bronzage artificiel sans passer par les cabines à UV et donc sans danger pour la santé. D'ailleurs, contrairement aux idées reçues, les séances d'UV ne protègent en rien des coups de soleil. Le plus efficace reste encore de s’exposer progressivement pendant de courtes périodes dès les premiers rayons (à la pause déjeuner, le soir en rentrant ou encore le week-end).