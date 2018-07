Amine Benyamina, psychiatre et addictologue, président de la Fédération française d'addictologie, met en garde contre les confiseries goût alcool

publié le 19/07/2018 à 14:54

Pour Amine Benyamina, les bonbons aromatisés à l’alcool ne passent pas du tout. Psychiatre et président de la Fédération française d’addictologie, il estime que le marketing autour des sucreries aux noms de cocktails, pousse les jeunes à la consommation d’alcool, une fois devenu grand.



"Moi je m’inquiète parce qu’il y a une ambiguïté dans le message. (…) Le sucre et l’alcool sont deux gros fléaux que tout le monde connaît sur le plan de la santé. Et ce que je vois à travers ce nouveau packaging des industriels, c’est rendre accessible un produit qui est interdit pour les jeunes, c’est-à-dire l’alcool. C’est aussi mettre en avant ce qui est à la mode, c’est-à-dire la piña colada, le mojito…", déplore-t-il.

Selon le président de la Fédération française d’addictologie, c’est une forme de conditionnement que subissent les jeunes à travers ces produits. "Derrière ce type de marketing qu’est-ce qu’il se cache ? Il se cache de banaliser la consommation d’alcool. Et clairement c’est un rendez-vous pour plus tard. C’est ce qui se niche de manière inconsciente dans l’esprit de ceux qui mettent ce type de produit sur le marché", assure-t-il.