Bien-être : pourquoi répéter des séries de chiffres peut provoquer des émotions

publié le 05/06/2021 à 09:36

Saviez-vous que les chiffres peuvent contribuer à notre bien-être ? Zoran Bouazri, psycho énergéticien, évoque les travaux du mathématicien et scientifique russe Grigori Grabovoi. Dans les années 1990, il a relié mathématiques et physique quantique et a développé depuis des milliers de séquences de chiffres qui font du bien. Lorsqu’on les répète, ils vont notamment réharmoniser nos états émotionnels.



Ce sont les vibrations des chiffres qui agissent. Souvenez-vous du fameux "dites 33" chez le docteur. L’idée était de provoquer une vibration particulière qui se propageait dans la cage thoracique pour en savoir plus sur les poumons. Selon Grabovoi, chaque série de chiffre que vous allez énoncer va envoyer au cerveau un message comme un code barre qui va rétablir l’équilibre nécessaire.



Concentrez-vous quelques instants sur votre respiration, vous pouvez rester les yeux ouverts ou fermés. Puis répétez les séquences choisies 3 fois soit mentalement, soit à voix haute, aussi simplement que si vous donniez un numéro de téléphone. Vous pouvez également vous enregistrer sur un dictaphone et vous écouter ou encore l’écrire sur un papier, vous relire ou même le laisser sous votre oreiller.



Quelles séries de chiffres choisir ?

Premier exemple pour dompter votre stress. Vous allez répéter cette série de chiffres

819471. Deuxième exemple pour développer votre confiance en vous : il s’agit de la séquence 517 489719 841. Et la troisième c’est pour activer votre joie. Dites 28 7 741.



Laissez-vous surprendre par ce que vous allez ressentir. Les effets positifs sont incroyables si vous voulez bien laisser les chiffres agir. Vous pouvez apprendre d’autres séquences dans les livres de Grabovoi, sur internet ou vous laisser guider par Zoran Bouazri. Voilà une minute qui peut tout changer.