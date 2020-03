Bien-être : comment se défouler pour s'évader

publié le 21/03/2020 à 09:52

Alors que 67 millions de Français sont invités à réduire au maximum les déplacements, se défouler permet de mieux passer la période de confinement.

On peut créer une routine bien-être dans les escalier, celui de la maison ou de l'immeuble. Si vous n'en n'avez pas, vous pouvez utiliser un escabeau ou un marche-pied. On met en place sa routine : on choisit son moment, matin ou fin de journée. Les deux c'est encore mieux.

Tous les jours, week-end compris, on joue le jeu. On met une alarme et on s'y tient. Si vous habitez en immeuble, vous pouvez glisser un mot aux voisins pour ne croiser personne et donner aux voisins l'idée de le faire ! Bientôt, si ça se trouve, il y aura un planning "routine escalier" dans l'immeuble.

Commencez doucement, à votre rythme. Montez les marches unes à unes. S'il y a plein d'étages, montez jusqu'en haut : montez, descendez, remontez, redescendez. Vous pouvez même le faire en levant les bras, comme si vous vous étiriez très fort. Et puis, faites votre programme. Vous pouvez monter plusieurs fois, en courant, deux par deux...

On doit se sentir bien après parce que cet effort va vous faire du bien, partout, physiquement et moralement aussi. Vous allez pensez à autre chose en faisant cet exercice et votre journée va être moins linéaire. À chaque marche de plus, vous allez être tellement fier de vous.