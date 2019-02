publié le 04/02/2019 à 09:24

L'arrivée d'un enfant est toujours un moment particulier pour les parents, souvent stressés par la marche à suivre. Tout d'abord, bébé doitdormir sur le dos. C'est ce que recommandent les pédiatres et l'Assurance Maladie depuis les années 1980. Depuis, les cas de morts subites ont été divisés par 4, justement car on fait dormir bébé sur le dos. Dormir sur le ventre peut gêner sa respiration, il y a un risque d'étouffement. Sur le côté, c'est trop instable, le nouveau-né risque de se retrouver sur le ventre.



Ce n'est pas nécessaire de recouvrir l'enfant de couvertures ou de couettes, il vaut mieux le laisser dormir dans une turbulette. Il n'est pas non plus nécessaire de le faire dormir dans le noir complet, une simple pénombre suffit. Car il doit pouvoir faire la différence entre le jour et la nuit.

Si bébé dort à l'heure du biberon, il n'est pas nécessaire de le réveiller. Si on ne perturbe pas son rythme du sommeil, il fera plus rapidement ses nuits. Mais si vous êtes obligés de le faire pour des raisons d'emploi du temps, il est possible de le réveiller.

Une tétée, au biberon ou au sein, doit durer 30 minutes. Si bébé a tendance à descendre son biberon en 5 minutes, il avale beaucoup d'air et des renvois sont à prévoir.