Bas-Rhin : à la rencontre de Laurent Ehrismann, apiculteur passionné

Virtuoses des tomates, rois des pommes de terre, éleveurs de poules ou champions du barbecue... Il y en aura pour tous les goûts chaque samedi et dimanche de cet été 2022. Les reporters de RTL partent à la rencontre des "fous du jardin", des amateurs très éclairés qui excellent dans leur spécialité : arboriculture, légumes, barbecue, permaculture, compostage, élevage de poules, il y en a pour tous les goûts.

Notre fou du jardin aujourd'hui est apiculteur à Riedseltz dans le Bas-Rhin ; une passion technique à laquelle Laurent Ehrismann ne connaissait rien quand ses oncles l'ont encouragé à s'y mettre il y a 20 ans.

De fil en aiguille, un collège de travail au courant de son nouveau hobby lui a un jour proposé de reprendre les 8 ruches de son père décédé. Laurent Ehrismann s'est donc retrouvé du jour au lendemain avec un cheptel impressionnant ; il a appris à s'en occuper quasiment sur le tas. Il a cependant rapidement éprouvé le besoin de se former ; grâce aux nombreuses sociétés apicoles dans son coin d'Alsace du Nord il a suivi des cours tout un hiver durant pour maîtriser mieux l'art de l'apiculture.

C'est une passion magnifique, mais il faut de la place pour que les ruches ne soient pas trop proches d'habitations, et du temps car il faut visiter ses colonies très régulièrement. D'autre part les sautes d'humeur de plus en plus brutales de la météo touchent durement les abeilles ; si lors d'une année record Laurent Ehrismann a récolté 600 kilos de miel, en 2021 ses ruches n'en ont produit que ... 4 kg.

