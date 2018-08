Au volant, tenue correcte exigée !

publié le 12/08/2018 à 08:44

L'association Prévention routière profite de ce nouveau week-end de départs et de retours de vacances pour rappeler quelques règles essentielles au volant - quand on revient de la plage notamment. Il est fortement conseillé d'enfiler de vraies chaussures avant de démarrer la voiture, insiste Christophe Bourroux, même si rouler avec des tongs n'est pas interdit. Cela reste fortement déconseillé car, avec ce type de chaussures, le temps de freinage peut être multiplié par deux. En cause : la semelle.



"Il y a deux risques. Le premier, c'est de s'accrocher dans le tapis, et donc de ne pas pouvoir freiner ou accélérer au moment voulu, précise Christophe Ramond, directeur des études et des recherches chez Prévention routière. Le deuxième risque, c'est de glisser sur la pédale, de freiner dans un temps beaucoup plus long et de provoquer un accident"

Autre tentation de l'été : conduire torse nu. Comme le port de tongs, cette pratique n'est pas interdite, mais déconseillée. En cas de freinage brutal, le conducteur risque effectivement de se brûler avec sa ceinture de sécurité. Hormis la tenue vestimentaire, une des mauvaises habitudes de l'été est de conduire avec un bras à l'extérieur du véhicule.

"En cas de choc, le bras qui est à l'extérieur du véhicule est exposé : on peut se le faire arracher au moindre accident", alerte Christophe Ramond. Par ailleurs, il est strictement interdit de se griller une cigarette au volant si un enfant de moins de 12 ans se trouve dans la voiture. Cette infraction est punie d’une amende 68 euros.