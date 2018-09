publié le 06/09/2018 à 20:39

"Globalement, ces médicaments sont des poudres de perlinpinpins". Dans son livre

Dépressions, antidépresseurs : le guide, coécrit avec son confrère Bernard Debré, le médecin Philippe Even dresse un constat sévère.



Pour lui, les antidépresseurs sont trop largement prescrits. "On observe une psychiatrisation massive de la population. La dépression, c'est le marché du siècle, lance-t-il. 10 % des malades doivent utiliser ces antidépresseurs pendant la période la plus brève possible et à des doses raisonnées."

Ce professeur, radié de L'Ordre des médecins en 2016, pointe les coûts trop élevés de ces médicaments. "Rien qu'en France, les soins liés à ces pathologies représentent entre 2 et 3 milliards d'euros. Si cet argent pouvait être dépensé dans le système de santé, on réglerait tous les problèmes", estime le médecin.