Alptis, l’assurance qui préfère prévenir que guérir

Au petit jeu des assurances, Alptis sort du lot et c’est le cas depuis sa fondation, en 1976. À l’initiative de chefs d’entreprise qui souhaitaient des produits qui correspondent réellement à leur mode de vie et à leurs besoins, Alptis a le statut d’association. « La santé, ce n’est pas un bien comme les autres », assure Jean-Paul Babey, président de l’entreprise. Le groupe associatif de protection sociale intervient sur l’assurance des personnes (mutuelle santé, assurance vie, assurance de prêt, retraite, etc.)et le courtage en financement professionnel. L’objectif ? Adresser aux particuliers, aux indépendants et aux entreprises des solutions qui leur permettent d’investir, de se protéger ou d'accomplir leur projet. Alptis couvre aujourd’hui environ 500 000 personnes en France, accompagne 10 000 entreprises, gère 1,3 milliard d’euros et voit ses produits distribués par 6 000 acteurs (des courtiers, des conseillers en gestion de patrimoine et ses propres canaux de vente physiques et digitaux).



Ce qui caractérise Alptis, c’est sa vision du « Mieux vaut prévenir que guérir ». En effet, l’association organise des ateliers de prévention santé en entreprise ou à titre personnel, qui sont à l’initiative des adhérents de l’assurance. Ces derniers proposent l’idée, s’occupent de la logistique et des idées, tout en disposant de l’accompagnement du groupe. « Ces dernières années, on a notamment beaucoup de demandes concernant la santé au travail, comme les risques psycho-sociaux ou l’aménagement d’un poste de travail », note Jean-Paul Babey. En tout, c’est environ 400 événements par an qui sont organisés par Alptis, en collaboration avec ses adhérents.

Un mode de gouvernance originale

Les adhérents à l’assurance jouent un rôle important. Sans actionnaire à rémunérer, Alptis n’a aucun dividende à verser et peut donc se concentrer sur ses solutions et innovations. L'association compte également, parmi ses adhérents, 600 bénévoles qui collaborent pour organiser des ateliers de prévention, des formations et ont le rôle d’ambassadeurs auprès de prospects. « C’est un modèle très porteur car, aujourd’hui, les clients veulent comprendre ce qu'ils achètent et pourquoi. Les consommateurs sont de plus en plus éclairés et notre modèle est fait pour répondre à leurs exigences », ajoute Jean-Paul Babey.



Caractérisée par ses ateliers de prévention en entreprise et par ses produits qui rencontrent aujourd’hui un franc succès, comme le fameux plan épargne-retraite ou l’assurance de prêt, Alptis envisage de doubler la taille du Groupe à l’horizon 2030. Sans renier la proximité avec ses adhérents et son agilité, l’entreprise espère donc croître avec de nouveaux leviers de croissance, mais également grâce à des acquisitions externes et des développements internes. Là encore, il est question de prévenir et d’anticiper pour mieux vivre l’avenir.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info