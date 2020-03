publié le 02/03/2020 à 13:05

Les cyprès sont en fleur, au grand dam de tous les allergiques. Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a placé 9 départements en alerte rouge et 4 départements en alerte orange, notamment à cause des pollens de cyprès. Ils sont tous situés au sud de la France, selon le site du RNSA, pollens.fr.

Le risque d'allergies est très élevée dans l'Aude (11), l'Aveyron (12), les Bouches-du-Rhône (13), le Gard (30), l'Hérault (34), la Lozère (48), les Pyrénées-orientales (66), le Tarn (81) et le Vaucluse (84). Les Alpes-Maritimes (02) et le Var (83) ainsi que les deux départements de Corse présente un risque élevé d'allergies.



Une large moitié sud-est de la France présente par ailleurs un risque moyen d'allergies à cause du pollen de l'aulne. L'application "Alerte pollen", mise en place par le RNSA et disponible sur Android et iOS, vous propose de suivre en direct la situation là où vous vous trouvez.

Bulletin allergo-pollinique du 28 février 2020!

