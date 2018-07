Acheter 34€ de temps libre augmenterait le bonheur

publié le 29/07/2017 à 08:45

Le bonheur aurait-il un prix ? Une étude internationale a observé que dépenser 34€ pour s'acheter du temps libre augmenterait le bonheur. Payer pour ne pas avoir à faire des tâches sur son temps hors travail (ménage, cuisine, etc) serait en effet meilleur pour son bonheur personnel que d'acheter des biens matériels.



L'étude est parti du constat que "partout dans le monde des gens se sentent de plus en plus pressés par le temps", au détriment de leur bien-être. Les chercheurs décrivent qu'il est pourtant possible de lutter contre cette "famine du temps" en achetant du temps avec de l'argent.

Les scientifiques ont mené à bien leur expérience en posant des questions à plus de 6.000 personnes (dont 818 millionnaires) à travers les États-Unis, les Pays-Bas, le Canada et le Danemark. Cette première partie de l'étude a révélé que les personnes qui dépensaient de l'argent dans des services qui leur économisaient du temps libre (ménage, courses, cuisine, etc) témoignaient d'une meilleure satisfaction de leur vie.

Dans un second temps, les chercheurs ont sélectionné 60 adultes salariés. Il leur a été alloué un budget de 34€ par week-end. Le premier week-end, ils ont reçu pour consigne de dépenser cet argent dans des services qui leur économiserait du temps. Le deuxième week-end, ils ont cette fois dû dépenser cet argent pour s'acheter des biens matériels comme des livres, des vêtements ou de l'alcool. L'analyse de ces deux week-ends a montré que l'achat de temps augmentait le bonheur, et réduisait davantage le sentiment d'être stressé par le temps que l'achat de biens matériels.



Autre point de l'étude, moins de la moitié des 818 millionnaires interrogés ont déclaré ne pas payer de services qui leur économiseraient du temps. L'enquête scientifique rappelle tout de même que "certains participants ont pu manquer de se rappeler ou de percevoir comment leurs dépenses récentes ont pu leur sauver du temps".