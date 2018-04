VIDÉOS - Caen-PSG : les buts de Mbappé, Nkunku et Diomandé

publié le 18/04/2018 à 23:37

Après la qualification historique des Herbiers pour la finale de la Coupe de France, prévue pour le 8 mai prochain, c'est un invité nettement plus attendu qui sera au rendez-vous du Stade de France. Le PSG, sacré champion de France le week-end dernier, est en effet allé s'imposer à Caen (3-1), grâce notamment à un doublé de son jeune attaquant Kylian Mbappé (25ème et 81ème) et à une réalisation dans le temps additionnel de le seconde période de Christopher Nkunku.



Côté normand, Ismaël Diomandé avait répondu à Kylian Mbappé en égalisant peu de temps avant la mi-temps (43ème). Les Caennais, qui ont longtemps cru pouvoir accrocher le club de la capitale. Le Stade Malherbe voit donc sa belle aventure dans cette compétition s'achever, tandis que le PSG visera un nouveau triplé, après ses sacres en championnat et en Coupe de la Ligue, en finale face aux Herbiers.