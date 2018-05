publié le 07/05/2018 à 10:15

L'ambiance est loin d'être au beau fixe dans le vestiaire de Gençlerbirligi, club de football turc de la capitale Ankara. C'est une image peu reluisante qu'a donné l'équipe à ses supporters dimanche 6 mai, alors qu'elle jouait pour sa survie dans l'élite du football turc. Une altercation a ainsi éclaté sur le terrain entre Florentin Pogba, frère de l'international français Paul, et ses propres coéquipiers.



Tout est parti d'un coup de sang du défenseur guinéen, mécontent d'une action ratée par l'un de ses coéquipiers. Florentin Pogba a alors enlevé son maillot, puis quitté le terrain à la 88e minute. Problème, son coach avait déjà effectué les 3 changements possibles, ce qui a provoqué la colère de ses coéquipiers et donné lieu à une vive altercation. Selon les médias turcs, l'affrontement s'est poursuivi dans le vestiaire.



VIDEO | Iste Florentin Pogba’nin sahayi terk ettigi dakikalarda yasananlar.. pic.twitter.com/Bjx4MEB2nk — Ligue 1 Türkçe (@Ligue1_Turkce) 6 mai 2018

Sur les images, on voit même les dirigeants du club et les agents de sécurité s'interposer. L'équipe de Florentin Pogba a fini par s'incliner 1 but à 0 face au club d'Antalyaspor et compte désormais cinq points de retard sur le premier non relégable, à deux journées de la fin du championnat turc, ce qui ne devrait pas améliorer l'ambiance régnant au sein du club.