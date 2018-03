publié le 17/03/2018 à 04:37

C'est une scène surréaliste s'est produite lors du match entre Quevilly-Rouen et Auxerre ce vendredi 16 mars au soir. Deux joueurs coéquipiers de l'AJA : le défenseur Pierre-Yves Polomat et le milieu Mickaël Barreto se sont battus en plein match !



Comme on peut le voir sur les images de BeIN SPORTS, à la 80e minute du match et alors que leur équipe était menée par Quevilly-Rouen à Robert-Diochon, Pierre-Yves Polomat a donné un coup de tête à Barreto avant que ce dernier ne réplique par un coup de poing. L’attaquant de Quevilly Marvin Gapka s’est interposé pour tenter de mettre fin à l'altercation, rejoint ensuite par un membre du staff auxerrois et d’autres joueurs.

L’arbitre Mehdi Moktari a exclu les deux joueurs en leur donnant un carton rouge chacun. Quevilly-Rouen a finalement gagné la rencontre 4-1. C'est une altercation qui clôture cette 30e journée de Ligue 2 qui a été mouvementée puisque marquée par neuf cartons rouge en huit matchs ! Quatre cartons rouge ont été distribués pendant le seul Valenciennes-Paris FC.

Le club d'Auxerre s'est dit "meurtri et honteux"

Dans un communiqué, le club d'Auxerre s'est déclaré "meurtri et honteux après le comportement inadmissible de Pierre-Yves Polomat et Michaël Barreto". Ils ont jugé que les deux joueurs avaient "bafoué l’image" du club. L’AJ Auxerre assure que "ces agissements ne seront pas impunis". Les deux coéquipiers bagarreurs seront convoqués la semaine prochaine en vue d’une procédure disciplinaire.

[¿ VIDEO] ¿¿ #MultiLigue2

¿ Deux joueurs de l'AJ Auxerre en viennent aux mains et se font expulser !

¿¿ Barreto et Polomat https://t.co/FKGfgINzLg — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 16 mars 2018